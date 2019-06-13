اخبار السعوديه

جامعة نجران تحوّل دراسة الطلاب للمساء للحد من تأثير انقطاع الكهرباء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - عمادة القبول ستتولّى تعديل الجداول.. ومواعيد الطالبات لن تتغيّر

أعلنت جامعة نجران، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد محاضرات الطلاب لتصبح في الفترة المسائية خلال الفصل الدراسي الصيفي بداية من الساعة الرابعة عصرًا.

وتفصيلًا: أوضحت الجامعة أن التعديل يأتي استجابة لمطالبات شركة الكهرباء، وإسهامًا من الجامعة في الحد من تأثير انقطاعات الكهرباء المتكررة.

وأفادت بأن القرار اتخذته لجنة الأزمات والمخاطر بالجامعة، لافتة إلى أن مواعيد محاضرات شطر الطالبات بالجامعة لن تتغيّر، ومشيرةً إلى أن عمادة القبول والتسجيل ستتولى مهمة تعديل جداول الطلاب الدراسية.

جامعة نجران تحوّل دراسة الطلاب للمساء للحد من تأثير انقطاع الكهرباء

هادي آل كليب الخليج 365 2019-06-13

أعلنت جامعة نجران، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد محاضرات الطلاب لتصبح في الفترة المسائية خلال الفصل الدراسي الصيفي بداية من الساعة الرابعة عصرًا.

وتفصيلًا: أوضحت الجامعة أن التعديل يأتي استجابة لمطالبات شركة الكهرباء، وإسهامًا من الجامعة في الحد من تأثير انقطاعات الكهرباء المتكررة.

وأفادت بأن القرار اتخذته لجنة الأزمات والمخاطر بالجامعة، لافتة إلى أن مواعيد محاضرات شطر الطالبات بالجامعة لن تتغيّر، ومشيرةً إلى أن عمادة القبول والتسجيل ستتولى مهمة تعديل جداول الطلاب الدراسية.

Advertisements

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440

10:58 PM

عمادة القبول ستتولّى تعديل الجداول.. ومواعيد الطالبات لن تتغيّر

أعلنت جامعة نجران، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد محاضرات الطلاب لتصبح في الفترة المسائية خلال الفصل الدراسي الصيفي بداية من الساعة الرابعة عصرًا.

وتفصيلًا: أوضحت الجامعة أن التعديل يأتي استجابة لمطالبات شركة الكهرباء، وإسهامًا من الجامعة في الحد من تأثير انقطاعات الكهرباء المتكررة.

وأفادت بأن القرار اتخذته لجنة الأزمات والمخاطر بالجامعة، لافتة إلى أن مواعيد محاضرات شطر الطالبات بالجامعة لن تتغيّر، ومشيرةً إلى أن عمادة القبول والتسجيل ستتولى مهمة تعديل جداول الطلاب الدراسية.

، جامعة نجران تحوّل دراسة الطلاب للمساء للحد من تأثير انقطاع الكهرباء ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نجران تحوّل دراسة الطلاب للمساء للحد من تأثير انقطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا