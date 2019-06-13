، بـ"سطحة وميكانيكي".. بلدية الساحل تطبق "حُسن الوفادة" بمبادرة عون ،

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قامت بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير بإطلاق مبادرة فرعية لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها مؤخراً أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وتأتي هذه المبادرة تحت مسمى مبادرة "عون"، والتي تكمن في توفير سطحة مع ميكانيكي، لمساعدة المتعطلين من الزوار للمنطقة على الطريق الساحلي، داخل نطاق خدمات البلدية بالحريضة والقحمة، خلال مهرجان صيف عسير، والذي يقام هذا العام تحت شعار "مرحباً ألف في عسير".
من جهته، أكد رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان أن هذه الخطوة من البلدية تأتي في إطار التسابق لتقديم أحسن وفادة لزوار المنطقة وإظهار المعدن الأصيل للوفادة العسيرية.
وأضاف آل جلبان" بأن الهدف أيضاً من وراء توفير السطحة والميكانيكي هو سرعة إصلاح سيارات الزوار والتي قد تتعطل في أماكن يصعب عليهم من خلالها الوصول إلى ورش الصيانة إما لبعد المسافة أو لجهلهم بمواقعها، إضافة لعدم تكبد الزوار مشقة البحث عن الورش، مضيفاً أن كل ذلك يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وإمارة المنطقة لتوفير كل سبل الراحة لزوار المنطقة.
بـ"سطحة وميكانيكي".. بلدية الساحل تطبق "حُسن الوفادة" بمبادرة عونمحمد طيران الخليج 365 2019-06-13
قامت بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير بإطلاق مبادرة فرعية لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها مؤخراً أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وتأتي هذه المبادرة تحت مسمى مبادرة "عون"، والتي تكمن في توفير سطحة مع ميكانيكي، لمساعدة المتعطلين من الزوار للمنطقة على الطريق الساحلي، داخل نطاق خدمات البلدية بالحريضة والقحمة، خلال مهرجان صيف عسير، والذي يقام هذا العام تحت شعار "مرحباً ألف في عسير".
من جهته، أكد رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان أن هذه الخطوة من البلدية تأتي في إطار التسابق لتقديم أحسن وفادة لزوار المنطقة وإظهار المعدن الأصيل للوفادة العسيرية.
وأضاف آل جلبان" بأن الهدف أيضاً من وراء توفير السطحة والميكانيكي هو سرعة إصلاح سيارات الزوار والتي قد تتعطل في أماكن يصعب عليهم من خلالها الوصول إلى ورش الصيانة إما لبعد المسافة أو لجهلهم بمواقعها، إضافة لعدم تكبد الزوار مشقة البحث عن الورش، مضيفاً أن كل ذلك يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وإمارة المنطقة لتوفير كل سبل الراحة لزوار المنطقة.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:57 PM
لمساعدة المتعطلين من زوار الطريق الساحلي خلال مهرجان الصيف
قامت بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير بإطلاق مبادرة فرعية لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها مؤخراً أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وتأتي هذه المبادرة تحت مسمى مبادرة "عون"، والتي تكمن في توفير سطحة مع ميكانيكي، لمساعدة المتعطلين من الزوار للمنطقة على الطريق الساحلي، داخل نطاق خدمات البلدية بالحريضة والقحمة، خلال مهرجان صيف عسير، والذي يقام هذا العام تحت شعار "مرحباً ألف في عسير".
من جهته، أكد رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان أن هذه الخطوة من البلدية تأتي في إطار التسابق لتقديم أحسن وفادة لزوار المنطقة وإظهار المعدن الأصيل للوفادة العسيرية.
وأضاف آل جلبان" بأن الهدف أيضاً من وراء توفير السطحة والميكانيكي هو سرعة إصلاح سيارات الزوار والتي قد تتعطل في أماكن يصعب عليهم من خلالها الوصول إلى ورش الصيانة إما لبعد المسافة أو لجهلهم بمواقعها، إضافة لعدم تكبد الزوار مشقة البحث عن الورش، مضيفاً أن كل ذلك يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وإمارة المنطقة لتوفير كل سبل الراحة لزوار المنطقة.
، بـ"سطحة وميكانيكي".. بلدية الساحل تطبق "حُسن الوفادة" بمبادرة عون ،
المصدر : الخليج 365
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