بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تعزية في وفاة مدير إدارتي التعليم في مكة وجدة عبد الله الثقفي. كما أرسل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة، وتلقى البرقيتين نجل فقيد التعليم الذي توفي نهاية الأسبوع الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد زار أسرة الفقيد وقدم لهم تعازيه ومواساته، كما عزت أسرةَ الفقيد قياداتُ وزارة التعليم.

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كانت هذه تفاصيل خبر في برقيتين تلقاهما نجل الفقيد.. خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان أسرة عبد الله الثقفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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