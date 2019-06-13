هاشتاج عام على قيادة المرأة للسيارة يصل لترند تويتر

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة هاشتاج ” عام على قياده المراه ” ، حيث انهالت عليه التعليقات التي أشادت بالقرار ووصفته بالتاريخي.

ووصل الهاشتاج لترند “تويتر” خلال ساعات قليلة من تدشينه، كما اعتبر رواد السوشيال ميديا أن هذا القرار يصب في مصلحة المرأة منذ تطبيقه، ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على قيادة المرأة للسيارة.

وقالت مغردة:” الحمدلله اتعلمت في مدة قصيرة وماشفت شي من التهاويل اللي انقالت ولا قد اتعطلت عليا السيارة ولا قد صدمت ولا قد صادني ساهر”.

وأشارت مغردة أخرى:” مر عام على قرار السماح للمرأة بالقيادة ولم نرى أية مشاكل أو تعديات”.

ورأت مغردة ثالثة:” قعدت أتعلم في البر وفي أماكن فاضيه ويوم جيت اسوق في الشوارع وبين زحام السيارات كنت بموت خوف وارتباك”.

وأبانت مغردة رابعة:” الحمدلله خلال هذا العام حصلت على الرخصة وامتلكت سيارتي وتخلصت من الحاجة للسائق ولكريم ولفلان وعلان شكرالمرأة”، بينما اعتبرت مغردة خامسة أن المرأة نجحت في اختبار “سنة أولى قيادة”.