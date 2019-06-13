المالكي: التحقيقات جارية لمعرفة مصدر السلاح المستخدم في الهجوم على مطار أبها

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الخميس، أن التحالف يعمل على تحييد القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، لافتًا إلى أن الانقلابيين يحصلون على أسلحة متطورة من الخارج، بعد الضربات الجوية التي نفذها التحالف، الخميس، في اليمن.

وفي حديثه لـ«سكاي نيوز عربية»، قال المالكي: بعد الاستهداف الممنهج لإيقاع ضحايا مدنيين في أبها من قبل مليشيات الحوثي، لدينا الحق بحماية المدنيين.. نملك المبادرة والقيام بعملية عسكرية لضرب الأهداف الحوثية؛ لغرض تحييد القدرات الحوثية، مشيرًا إلى أن الأدلة تثبت حصول مليشيات الحوثي على أسلحة متطورة وقدرات نوعية من الخارج، وإن التحقيقات جارية لمعرفة السلاح الذي استخدم في الهجمات الإرهابية على مطار أبها.

وأكد المالكي، أن عمليات التحالف العربي ضد مليشيات الحوثي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشددًا على استراتيجية التحالف الثابتة باليمن، والتي تدعم الجيش الوطني اليمني، وتقوم بردع المليشيات الحوثية الإرهابية.

وكان التحالف العربي، قد أعلن الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي. ووفق ما نقل مراسل «سكاي نيوز» في الرياض عن التحالف، فإن الأهداف شملت مخازن صواريخ ومعامل تصنيع ومخازن أسلحة وأماكن تواجد خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية. ويأتي رد فعل التحالف، بعد يوم من حدوث هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار أبها في جنوب السعودية، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا.

