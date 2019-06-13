بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يوزِّع مساعدات إيوائية وغذائية في مناطق يمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس وأمس، توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين من السيول في عددٍ من القرى والمحافظات اليمنية.

ووزَّع مركز الملك سلمان اليوم، 292 سلة غذائية للأسر المحتاجة والمتضررة من السيول والنازحين في قرى السليل والحرج و مجمع اليتمة بمحافظة الجوف باليمن، استفاد منها 1,752 فردًا.

كما وزَّع أمس 100 خيمة، و 600 بطانية، و 200 بساط في مخيم الرباط في محافظة لحج، استفاد منها 600 نازح متضرر من السيول.



وأيضًا، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 229 كرتونًا من السلال الغذائية في مناطق حديبو ولاحص وقورده وعادل وقبهاتن ومصاقبهن بجزيرة سقطرى اليمنية.

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كما وزع 365 سلة غذائية على النازحين في مخيمات النهاري وبني عفدة وبني الأشراف بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، استفاد منها 365 أسرة.

وأمس، دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظات مأرب والجوف وحضرموت.

وشملت المساعدات المقدمة 2,700 سلة غذائية تزن 199 طنًا و800 كيلو جرام، يستفيد منها 16,200 نازح.

وتأتِي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحافظات اليمنية كافة، والتي بلغت 345 مشروعًا.