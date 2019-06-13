«العربية للسياحة»: الاعتداء الإرهابي على مطار أبها من جرائم الحرب

أكَّدت المنظمة العربية للسياحة، أنَّ الاعتداء الإرهابي الذي وقع على مطار أبها، بمقذوفات صادرة من ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تصنَّف كجرائم حرب.

وأدان بيان أصدرته المنظمة، اليوم الخميس، الاعتداء الإرهابي الذي نتج عنه إصابة عدد من المدنيين يحملون جنسيات مختلفة.

وأشارت المنظمة العربية للسياحة إلى أنَّ هذا العمل الإجرامي باعتراف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، يعد اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.

وقالت المنظمة: «إنَّ أسرة السياحة العربية تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا في مواجهة هذه الاعتداءات، وتدعم مساعي المملكة في جهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب واستتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين».

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وأمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنَّ عملًا إرهابيًّا نفّذته ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابين الموالين لإيران بردٍ حاسم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات عاجلة أوردتها فضائية «الإخبارية»: إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأضاف أنّ الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تمَّ استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.

وتابع: «قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميليشيات الإرهابية».