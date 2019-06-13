جيري ماهر: إيران تستخدم ميلشياتها للتصعيد.. وحادث ناقلتي النفط ابتزاز للمجتمع الدولي

قال المحلل السياسي جيري ماهر، إنه لم يكن هناك أي عمليات استهداف لناقلات النفط سواء من التنظيمات الإرهابية أو حتى العصابات والقراصنة، قبل وجود التهديدات الإيرانية للملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وأوضح ماهر، في تصريحات لـ«عاجل»، أن إيران تصعد حاليًا بشكل مباشر وغير مباشر، عبر وكلائها وميلشياتها الإرهابية؛ مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وجاد لمواجهة إيران وميلشياتها ووكلائها؛ لأنه لا يمكن السكوت بعد اليوم عن مثل هذه الأعمال التخريبية.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يعرف ماذا يفعل جيدًا، فالسفينتان المستهدفتان اليوم كانتا متوجهتين إلى شرق آسيا، وليس إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وهنا تظهر الإشارة بأن الإيرانيين لا يريدون أن يدخلوا في مواجهة مباشرة مع أمريكا أو أوروبا.

وقال إن العملية الإرهابية التي وقعت اليوم تؤكد بشكل واضح سعي النظام الإيراني لتصعيد الموقف في المنطقة، وابتزاز المجتمع الدولي من بوابة مضيق هرمز؛ مناشدًا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والاستعداد لمواجهة مباشرة مع إيران تردع السياسة الحالية للنظام الإيراني.

