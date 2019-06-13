السديس: الهجوم على مطار أبها الدولي «عدوان إرهابي دنيء»

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي شنته المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة وأسفر عن إصابات محدودة.



وأضاف السديس أن هذا الهجوم الإرهابي من قبل الجماعة «الانقلابية المارقة» المدعومة من إيران الذي اعترفت بقيامها به على الملأ عبر وسائل إعلامها وأعلنت مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي، يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذا العمل الإرهابي يدل على فساد أخلاقهم وسوء نواياهم، وعدوانيتهم السافرة ويفضح مخططاتهم الدنيئة باستهداف المدنيين والآمنين، في انتهاك وامتهان لجميع القيم والقوانين الدولية والأعراف العالمية.



وقال السديس إن هذا الفعل العدواني الإرهابي الدنيء لا يمكن أن يصدر من صاحب دين أو مدافع عن مبدأ، ولا تقره شريعة ولا عرفٌ ولا قيمٌ، إنما هو إفساد في الأرض وإرهابٌ آثم وجرم شنيع وعاقبته خيبة وخسران، ومخططاتهم المدعومة من قوى الشر لن تمس بلادنا.

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وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بيقظة جنودنا البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية، الذين يبذلون الغالي والنفيس دفاعًا وذودًا عن حمى بلادنا العزيزة، متفانين في الدرء عن الوطن والمواطنين

وأردف معاليه قائلًا: إن هذه الجرائم الإرهابية الخرقاء لن تزيد جنودنا إلا إصرارًا وعزمًا وعزيمةً على حماية البلاد والعباد وقبلة المسلمين من كل من تسول له نفسه مد يد التخريب إلى مملكة الحزم والعزم المملكة العربية السعودية.

ودعا جميع المصابين في هذا العمل العدواني بالشفاء العاجل وأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية.

