«الشؤون الإسلامية» تخصِّص خطبة الجمعة للحديث عن خطر الميليشيا الحوثية

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة للحديث عن خطر جماعة الحوثيين الإرهابية.
وعبر الحساب الخاص للوزارة على «تويتر»، قالت: «وجَّه وزير الشؤون الإسلامية، أن تكون خطبة يوم غدٍ الجمعة في الحديث عن خطر جماعة الحوثيين وبيان ضلالهم، وانتهاكهم لحرمات الله واستحلال الدماء، وتضمين الخطبة أهمية اجتماع الكلمة والتلاحم بين أفراد المجتمع والوقوف صفًا خلف قيادتنا الرشيدة أيدها الله».
ويأتي هذا، على خلفية العمل الإرهابي الذي نفّذته ميليشيا الحوثي، واستهدف مطار أبها الدولي أمس الأربعاء، فضلًا عن الحادث الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.
وأضاف أنّ الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.
وتابع: «قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه المليشيات الإرهابية».
وقد أكَّدت العديد من الدول والمنظمات الدولية وقوفها مع المملكة قيادة وحكومة وشعبًا في مواجهة مثل هذه الحوادث الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.
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