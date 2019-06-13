4410 مواقع مطابقة لسلامة الأشعة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المواقع التي تمت مطابقة الإشعاعات الصادرة منها مع المعايير المعتمدة من قبل الهيئة بلغ 4410 مواقع في جميع المناطق، وذلك نتيجة للإجراءات المتبعة للتأكد من سلامة الإشعاعات الصادرة من أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة البث التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى الجهات الحكومية البحثية.

قياسات ميدانية

ذكرت هيئة الاتصالات خلال تقرير اطلعت عليه «دوت الخليج» أن «التقييم يتم بإجراء قياسات ميدانية للتحقق من مطابقة المواقع للضوابط الصادرة عن الهيئة، ومتابعة التزام مقدمي خدمة الاتصالات بالإرشادات الوطنية لأخطار التعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية المعتمدة من الهيئة التي تكون مبنية على المعايير المطبقة عالميا بتوصية منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات».

الحدود الآمنة

أكدت الهيئة في تقريرها أنه «لم يثبت علميا حتى الآن أن التعرض للموجات الصادرة من أجهزة الاتصالات اللاسلكية وغيرها من أجهزة البث التي تقع ضمن الضوابط المعتمدة أي أثار أو أضرار صحية، نظراً لكون مستويات الموجات ضئيلة جدا وتقع ضمن الحدود الآمنة».

وأبانت أن «أهمية هذا الإجراءات تمكن في طمأنه العموم من حدود مخاطر الإشاعات الصادرة عن أجهزة الاتصالات اللاسلكية في أبراج الاتصالات بالمناطق، والعمل على توفير الحماية للعموم من أي آثار سلبية على الصحة».

تسجيل الأجهزة اللاسلكية

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أشار التقرير إلى أن «الهيئة أطلقت خدمة جديدة لتسجيل الأجهزة اللاسلكية البحرية إلكترونيا، ويتم من خلالها إصدار الرخص الخاصة لأجهزة الاتصالات المستخدمة على المركبات البحرية للتواصل مع المحطات الساحلية والمركبات الأخرى وسط البحار، ويهدف ذلك إلى دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل استيراد الأجهزة اللاسلكية البحرية بكميات تجارية وتسريع إجراء الفسح»، مشيرا إلى أن هذه الخدمة توفر خيارات متعددة ومناسبة من الأجهزة اللاسلكية البحرية في الأسواق لدعم سلامة ملاك المراكب البحرية.

خطوات تسجيل الأجهزة اللاسلكية البحرية

فسح الأجهزة من الهيئة عبر بوابة تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات الإلكترونية

يقوم المورد بتقديم طلب تسجيل الأجهزة من خلال البوابة الإلكترونية

تقوم الهيئة بإصدار رخصة الجهاز وتسليمها للمورد

يقوم مالك المركبة باستلام الرخصة من خلال قنوات البيع