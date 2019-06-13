محافظ جدة يتسلم تقرير تطوير مرافق الجوازات

وقدّم اللواء الحارثي شرحا موجزا عن التقرير الذي تضمن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين، وشعب وأقسام إدارة جوازات محافظة جدة، بهدف خلق بيئة عمل مناسبة لرفع مستوى الخدمة، وتخصيص صالة لاستقبال المراجعين للإجابة على استفساراتهم، وإرشادهم إلى الأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم، وتطوير وتوسعة صالة خاصة بإصدار جوازات السفر السعودية بقسميها «رجال ونساء»، واستحداث خدمة الإصدار السريع لجواز السفر السعودي، وتطوير مكاتب الجوازات في المراكز التجارية التي أخذت شكلها الجديد.
فيما عبّر اللواء الحارثي عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على دعمه ومتابعته الدائمة لجوازات محافظة جدة.
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