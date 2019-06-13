أمير نجران يتابع مشاريع الإسكان

أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حرص القيادة الرشيدة على توفير ما يحتاجه المواطن في جميع مناحي الحياة.

جاء ذلك أثناء اطلاعه في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، على تقرير إنجازات الربع الأول لفرع وزارة الإسكان، قدمه المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة مانع بن محمد الصقور.

كما اطلع أمير منطقة نجران على مسار ونسبة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، مشددا على ضرورة المتابعة والمراقبة الميدانية لضمان الجودة والوقت المناسب.