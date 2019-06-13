أمير نجران يتابع مشاريع الإسكان

جاء ذلك أثناء اطلاعه في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، على تقرير إنجازات الربع الأول لفرع وزارة الإسكان، قدمه المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة مانع بن محمد الصقور.
كما اطلع أمير منطقة نجران على مسار ونسبة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، مشددا على ضرورة المتابعة والمراقبة الميدانية لضمان الجودة والوقت المناسب.
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