تفقد سير المشروعات المتعثرة بالشمالية

تفقد المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، عثمان العثمان، أمس، سير المشروعات التعليمية في المنطقة، يرافقه مدير إدارة المباني المهندس سليمان العنزي.

شملت الجولة مشروعات الإنشاء والترميم والتأهيل والصيانة، منها مشروع مبنى بيت الطالب، وعدد من المباني المدرسية.

واطلع العثمان على نسب الإنجاز في تنفيذ تلك المشروعات، وسير العمل فيها، وذلك خلال لقائه المهندسين المشرفين على التنفيذ، والمسؤولين عن شركات المقاولات المسؤولة عن التنفيذ، وناقش المشروعات المنتظمة والمتأخرة والمتعثرة، ومراحل مستوى التنفيذ.

وحث المدير العام للتعليم على ضرورة بذل الجهود الكبيرة لضمان إنجاز المشروعات في وقتها المحدد، ووفقا لأعلى معايير الجودة والإتقان، قبل بداية الدراسة بوقتٍ كافٍ.

وأكد أهمية وضع الحلول والمعالجات اللازمة والفورية، في حال وجود بعض المعوقات التي قد تعترض سير العمل، ووجه بضرورة متابعة سير العمل، وعرض تقارير مستمرة عن مستوى الأداء والإنجاز.