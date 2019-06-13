12 وظيفة إمام ومؤذن بالقنفذة

أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة عن حاجتها إلى التعيين على وظائف أئمة ومؤذنين على بند المكافآت المقطوعة للجوامع والمساجد بمدينة القنفذة. ودعت من تتوفر فيه اشتراطات شغل هذه الوظائف لمراجعتها لإكمال إجراءات التعيين، علما أن موعد المقابلة الشخصية لوظائف الأئمة الأحد 20 /10 /1440، ووظائف المؤذنين الإثنين 21 /10 /1440، وشروط وظيفة الإمام ألا يقل عمره عن 18 عاما، وحفظ مالايقل عن جزئين من القرآن الكريم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن أُقيم عليه حد شرعي، وبالنسبة لوظيفة المؤذن ألا يقل عمره عن 18 عاما، وحفظ جزء عم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن أُقيم عليه حد شرعي.



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