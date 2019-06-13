التعليم ترشح 10326 للوظائف التعليمية

رشّحت وزارة التعليم -مبدئيا- المتقدمين والمتقدمات للوظائف التعليمية، وعددهم 10326، وتتم المطابقة في جميع فروع وزارة الخدمة المدنية من الأحد 13/‏ 10/‏ 1440، وحتى الأربعاء 16/‏ 10/‏ 1440.

وذكرت الوزارة أن متطلبات المطابقة هي: أصل الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة المضافة بها المتقدمة، ووثيقة الدبلوم التربوي للحاصلين عليه، ووثيقة التخرج الأصلية، وتوضيح التقدير العام، والمعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، وكشف الدرجات، مع معادلة الشهادات للحاصلين على مؤهلات من الخارج، ووثيقة الدبلوم التربية الخاصة للحاصلين عليها، وشهادة التدريب للتخصصات التي تشترط تدريبا أو تطبيقا عمليا.

وبيّنت الوزارة أن عدم المراجعة خلال فترة المطابقة يعدّ عدولا عن التوظيف، وأن حساب وزارة التعليم أو المتحدث على «تويتر» سيتولى إعلان المستجدات عند الحاجة، ويراعى اصطحاب أصول المستندات والوثائق المطلوبة عند المطابقة، مشيرة إلى أن المطابقة لا تعني الترشيح النهائي، والشواغر التي لم تشغر أو يطابق المرشح لها، شروط شغلها سيتم حصرها والإعلان عنها لاحقا.

10326 مرشحا

مكان المطابقة

جميع فروع وزارة الخدمة المدنية

موعد المطابقة

من الأحد

13/ 10/ 1440

وحتى الأربعاء

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16/ 10/ 1440

المتطلبات

أصل الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة المضافة بها المتقدمة

وثيقة الدبلوم التربوي للحاصلين عليه

وثيقة التخرج الأصلية

«التقدير العام ـ المعدل التراكمي ـ تاريخ التخرج - كشف الدرجات»

معادلة الشهادات للحاصلين على مؤهلات من الخارج

وثيقة دبلوم التربية الخاصة للحاصلين عليها

شهادة التدريب للتخصصات التي تشترط تدريبا أو تطبيقا عمليا