التعليم ترشح 10326 للوظائف التعليمية

وذكرت الوزارة أن متطلبات المطابقة هي: أصل الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة المضافة بها المتقدمة، ووثيقة الدبلوم التربوي للحاصلين عليه، ووثيقة التخرج الأصلية، وتوضيح التقدير العام، والمعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، وكشف الدرجات، مع معادلة الشهادات للحاصلين على مؤهلات من الخارج، ووثيقة الدبلوم التربية الخاصة للحاصلين عليها، وشهادة التدريب للتخصصات التي تشترط تدريبا أو تطبيقا عمليا.
وبيّنت الوزارة أن عدم المراجعة خلال فترة المطابقة يعدّ عدولا عن التوظيف، وأن حساب وزارة التعليم أو المتحدث على «تويتر» سيتولى إعلان المستجدات عند الحاجة، ويراعى اصطحاب أصول المستندات والوثائق المطلوبة عند المطابقة، مشيرة إلى أن المطابقة لا تعني الترشيح النهائي، والشواغر التي لم تشغر أو يطابق المرشح لها، شروط شغلها سيتم حصرها والإعلان عنها لاحقا.
10326 مرشحا
مكان المطابقة
جميع فروع وزارة الخدمة المدنية
موعد المطابقة
من الأحد
13/ 10/ 1440
وحتى الأربعاء
16/ 10/ 1440
المتطلبات
أصل الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة المضافة بها المتقدمة
وثيقة الدبلوم التربوي للحاصلين عليه
وثيقة التخرج الأصلية
«التقدير العام ـ المعدل التراكمي ـ تاريخ التخرج - كشف الدرجات»
معادلة الشهادات للحاصلين على مؤهلات من الخارج
وثيقة دبلوم التربية الخاصة للحاصلين عليها
شهادة التدريب للتخصصات التي تشترط تدريبا أو تطبيقا عمليا
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