مهرجان ينبع يكتشف أيونا ويتيح الغوص الافتراضي

تطلق هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع مهرجان الغوص السياحي في الفترة من 14-17 يونيو 2019 بقصر المصمك في شرم ينبع، ويشتمل على حزمة متنوعة من الفعاليات منها: مسرح البحر، الأمسيات الفنية، معارض متخصصة بالغوص، فعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، برنامج اكتشف الأعماق، الغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق، فعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة «أيونا»، ورشة عمل لتصوير الأعماق بالشراكة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وتبدأ الفعاليات يوميا من الساعة الـ5 عصرا حتى الـ12 ليلاً.

عاصمة الغوص

قال محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي إن «لجنة السياحة تهدف من خلال مهرجان الغوص السياحي إلى تسويق ينبع كعاصمة للغوص، وإيجاد أكبر تجمع تحت الماء للغواصين والغواصات، والمساهمة في تسويق المحافظة كوجهة سياحية، وجذب أكبر عدد من السياح لزيارة المحافظة، وتحقيق عوائد اقتصادية لمقدمي الخدمات السياحية، إضافة إلى الترويج لمراكز الغوص المعتمدة بالمحافظة، وتفعيل نمط السياحية الرياضية، وإيجاد ملتقى للمهتمين بالغوص».

استكشاف الشعاب المرجانية

Advertisements

أوضح محافظ ينبع أن «مهرجان الغوص الأول الذي يعنى بالغوص بمحافظة ينبع التي تحتوي على عدد من مناطق الغوص المميزة على مستوى العالم كميزة نسبية تتفرد بها مياه البحر الأحمر خصوصا بينبع»، مؤكدا أن القائمين على المهرجان سيعملون على تمكين الغواصين من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به، إذ تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030 وهو ما تشمله أهداف المهرجان.

مجموعات سياحية

يذكر أن اختيار إقامة مهرجان الغوص السياحي في منطقة الشرم يعود لاعتبارها من أجمل المناطق السياحية بالمحافظة، حيث تتمتع باعتدال المناخ، وشواطئ رائعة، ومياه فيروزية هادئة، ورمال ناعمة، ومناظر طبيعية خلابة.