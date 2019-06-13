مهرجان ينبع يكتشف أيونا ويتيح الغوص الافتراضي

عاصمة الغوص
قال محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي إن «لجنة السياحة تهدف من خلال مهرجان الغوص السياحي إلى تسويق ينبع كعاصمة للغوص، وإيجاد أكبر تجمع تحت الماء للغواصين والغواصات، والمساهمة في تسويق المحافظة كوجهة سياحية، وجذب أكبر عدد من السياح لزيارة المحافظة، وتحقيق عوائد اقتصادية لمقدمي الخدمات السياحية، إضافة إلى الترويج لمراكز الغوص المعتمدة بالمحافظة، وتفعيل نمط السياحية الرياضية، وإيجاد ملتقى للمهتمين بالغوص».
استكشاف الشعاب المرجانية
أوضح محافظ ينبع أن «مهرجان الغوص الأول الذي يعنى بالغوص بمحافظة ينبع التي تحتوي على عدد من مناطق الغوص المميزة على مستوى العالم كميزة نسبية تتفرد بها مياه البحر الأحمر خصوصا بينبع»، مؤكدا أن القائمين على المهرجان سيعملون على تمكين الغواصين من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به، إذ تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030 وهو ما تشمله أهداف المهرجان.
مجموعات سياحية
يذكر أن اختيار إقامة مهرجان الغوص السياحي في منطقة الشرم يعود لاعتبارها من أجمل المناطق السياحية بالمحافظة، حيث تتمتع باعتدال المناخ، وشواطئ رائعة، ومياه فيروزية هادئة، ورمال ناعمة، ومناظر طبيعية خلابة.
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