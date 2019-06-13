استعدادات شاملة لاستقبال موسم الحج

نجاح الخطط
نوّه السديس بالدور الكبير للاهتمام والعناية والمتابعة الحثيثة التي تُقدّم للحرمين الشريفين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، مما ساهم في نجاح خطط سير العمل والخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وعايد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منسوبات الأقسام النسائية بالمسجد النبوي والمسجد الحرام ومكتبة الحرم المكي، عبر اتصال مرئي من مكتبه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، هنأهن خلاله بعيد الفطر المبارك ونجاح موسم العمرة والزيارة بصورة خاصة ومتميزة في الأقسام النسائية، داعياً الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
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