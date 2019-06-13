استعدادات شاملة لاستقبال موسم الحج

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعداد الرئاسة التام لاستقبال موسم الحج لهذا العام، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة في أجواء إيمانية خاشعة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

نجاح الخطط

نوّه السديس بالدور الكبير للاهتمام والعناية والمتابعة الحثيثة التي تُقدّم للحرمين الشريفين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، مما ساهم في نجاح خطط سير العمل والخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وعايد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منسوبات الأقسام النسائية بالمسجد النبوي والمسجد الحرام ومكتبة الحرم المكي، عبر اتصال مرئي من مكتبه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، هنأهن خلاله بعيد الفطر المبارك ونجاح موسم العمرة والزيارة بصورة خاصة ومتميزة في الأقسام النسائية، داعياً الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.