اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك دورة تدريبية في «الإسعافات الأولية» ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، استمرت يومين وذلك بمقر إدارة التدريب بفرع الهيئة بتبوك. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن «الدورة التي استفاد منها 15 سيدة هدفت إلى تعريف المتدربات بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة وطرق إسعافها بالشكل الصحيح والتدريب العملي على الدمى التدريبية وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم 997، وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورة عن الإسعافات الأولية في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.