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12 ألف زائر لمهرجان صيف بريدة

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استقبل مهرجان صيف بريدة 40، المقام في متنزه الملك عبدالله الوطني، أكثر من 12 ألف زائر في اليوم الثاني من انطلاقه، والذي شهد إقبالا كثيفا من الزوار، إذ يقام على مساحة «مليون وستمئة وواحد وسبعين ألفا، ومئة وثلاثة عشر مترا مربعا»، ويحوي مضامير للمشاة، وعددا كبيرا من الكافيهات والمطاعم، إضافة إلى إطلالته البانورامية على المدينة.

وقال عبدالله الحسن، أحد زوار المهرجان، إنه يقضي وأسرته ساعات طويلة في المتنزه، لتنوع الفعاليات واكتمال الخدمات، وتعدد الجلسات العائلية واختلافها بين مسطحات خضراء، ورملية صحراوية، مؤكدا أن هذا المتنزه نوعي وجاذب.

يذكر أن المهرجان يستقبل زواره بأكثر من 130 منفذ بيع، و70 فعالية متنوعة وملائمة لجميع الأطياف، من عروض عالمية، ومسرح، وألعاب متنوعة كرنفالية وواقعية افتراضية، إذ يتضمن أسواقا شعبية محاكيه كسوق قبة رشيد، وخان الخليلي الشهير.


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