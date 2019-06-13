وقال عبدالله الحسن، أحد زوار المهرجان، إنه يقضي وأسرته ساعات طويلة في المتنزه، لتنوع الفعاليات واكتمال الخدمات، وتعدد الجلسات العائلية واختلافها بين مسطحات خضراء، ورملية صحراوية، مؤكدا أن هذا المتنزه نوعي وجاذب.
يذكر أن المهرجان يستقبل زواره بأكثر من 130 منفذ بيع، و70 فعالية متنوعة وملائمة لجميع الأطياف، من عروض عالمية، ومسرح، وألعاب متنوعة كرنفالية وواقعية افتراضية، إذ يتضمن أسواقا شعبية محاكيه كسوق قبة رشيد، وخان الخليلي الشهير.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 ألف زائر لمهرجان صيف بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.