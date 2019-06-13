إصدار 200 رخصة حفر إلكترونيا في عسير

أصدرت أمانة منطقة عسير أكثر من 200 رخصة حفر عبر المنظومة الإلكترونية، وذلك بعد أن نجحت الأمانة في تطوير إصدار الفسوحات، خلال طباعة رخص الحفريات إلكترونيا.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة -ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق المشروعات- استطاعت أن تصدر أكثر من 200 رخصة حفر إلكترونيا خلال الشهرين الماضيين، وبمعدل لا يتجاوز 3 أيام عمل، عبر منظومة الأمانة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يمكن خلال المنظومة إتمام إجراءات إغلاق الفسوحات، بعد أن رُبطت جميع الجهات المعنية إلكترونيا بنظام الرخص القائم حاليا، مما يسهم في تسريع الإجراء وتسهيله.

وأضاف، أن الجهود التي تقوم بها الأمانة تأتي لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة، والعمل على تحسين الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لسكان منطقة عسير، وتطوير ودعم سبل التواصل والتنسيق بين الأمانة والجهات الخدمية.

وأكد الحميدي، أن هذه الخدمات تأتي في إطار برنامج التحول البلدي الهادف إلى تحقيق سرعة وسهولة الاستفادة من الخدمات البلدية عبر تقديمها بطريقة إلكترونية، لتقليل الوقت، وتوحيد وتوثيق إجراءات واشتراطات خدمات التراخيص البلدية للحفر، ورفع مستوى رضا العميل عن الخدمات البلدية.