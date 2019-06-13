تكليفات جديدة لبلديات جدة الفرعية

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قرارا بإنشاء وكالة البلديات الفرعية ترتبط به مباشرة، حيث تم تكليف المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني وكيلا له، ويرتبط به مشرفو بلديات نطاق الشمال والجنوب والشرق والوسط، ورؤساء البلديات الفرعية المرتبطة بهم.

وتتكون الوكالة من الإدارة العامة للرقابة البيئية، ويكلف المهندس عمر بن كامل الدقس مديرا عاما، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، وتتبع لها إدارة مراقبة النقل ومحطات الوقود، ويتبع لها قسم متابعة الناقلات، وقسم السيارات الخربة، وقسم محطات الوقود، وقسم مواقف الشاحنات، وإدارة رقابة أنشطة إعادة التدوير، وإدارة الاستكشاف الحشري، وإدارة تحسين المشهد البصري، وإدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، ويتبع لها سوق الخضار المركزي، وسوق السمك المركزي، وسوق الأنعام المركزي، والمسالخ.

وشملت القرارات الإدارة العامة للخدمات البلدية، ويكلف حسن بن سعد الزهراني مديرا عاما لها، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة ويتبع لها، وإدارة التراخيص التجارية، وإدارة رقابة الأسواق، ويتبع لهما قسم المنشآت الغذائية، وقسم اللجان المشتركة، كما أنشأ إدارة للشؤون التنظيمية والمتابعة، وتم تكليف أمل بنت عبدالرحمن الدماك مديرا لها، وترتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة.

وكلف أمين جدة المهندس لؤي بن عبدالقادر عبده مشرفا على بلديات نطاق الشمال، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، وتكليف المهندس فهد بن فهاد المطيري مشرفا على 8 بلديات الجنوب، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، كما كلف المهندس راضي بن عاطي الصحفي رئيسا لبلدية المليساء الفرعية، ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب.

وكلف المهندس سامي بن أحمد العمري رئيسا لبلدية ثول، ويرتبط بمشرف بلديات الشمال مباشرة، كما كلف تركي بن على الذروي رئيسا لبلدية الجنوب، ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب، والمهندس عمرو بن ظافر العمري رئيسا لبلدية الجامعة الفرعية، ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب، والمهندس أحمد الزهراني رئيسا لبلدية العزيزية الفرعية، ويرتبط مباشرة بمشرف بلديات الشمال.