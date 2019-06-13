2800 حكم لمحاكم الدرجة الأولى يوميا

أصدرت محاكم الدرجة الأولى بالمملكة 155716 حكما في الربع الثالث من العام الهجري 1440 «رجب، شعبان، رمضان»، وتصدرت العاصمة المشهد، حيث أصدرت المحكمة العامة بالرياض أكثر الأحكام بواقع 10668 حكما، تليها أيضا محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بـ9279 حكما.

وجاءت محاكم الدرجة الأولى في جدة بعد الرياض في عدد الأحكام الصادرة، حيث أصدرت المحكمة العامة في جدة 8152 حكما، تليها محكمة الأحوال الشخصية في جدة أيضا بواقع 8041 حكما، وعادت الرياض إلى المشهد من خلال المحكمة الجزائية بواقع 7316 حكما أصدرته في الربع الثالث من العام الهجري الحالي.

محاكم مكة والمدينة

أصدرت محاكم الدرجة الأولى في المملكة في منطقة مكة المكرمة العديد من الأحكام الصادرة للربع الثالث من هذا العام الهجري أيضا، حيث أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة 4549 حكما، تليها المحكمة العامة بمكة المكرمة بـ4387 حكما، ثم المحكمة الجزائية بجدة بـ3316 حكما، ثم المحكمة التجارية بالرياض بـ3174 حكما، والمحكمة العامة بالمدينة المنورة التي أصدرت 2895 حكما.

محاكم الدرجة الأولى

تنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة، وتختص هذه المحاكم بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوى التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

ونظرا لتنوع الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الدرجة الأولى، فإنها تنقسم إلى 5 أنواع هي: المحاكم العامة وتختص بجميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، والمحاكم الجزائية وهي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتختص بجميع القضايا الجزائية والمسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، ومحاكم الأحوال الشخصية وهي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية وهي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية، وأخيرا المحاكم العُمـالية الموجودة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتختص بالنظر في المنازعات العمالية بمختلف أشكالها وأنواعها.

أول المرافق العدلية

ذكر تقرير إحصائي أصدرته وزارة العدل أن «أول المرافق العدلية التي باشرت العمل بعد إجازة العيد أمس الخميس 10 شوال هي محكمة التنفيذ بالرياض في الساعة 6:7 صباحا، والمحكمة العامة في عيون الجواء 6:14 صباحا، ومحكمة الاستئناف بالرياض 6:29 صباحا، وكتابة عدل بالنماص 6:47 صباحا، ومحكمة الاستئناف بجازان 6:48 صباحا.

155716 حكما صادرا من محاكم الدرجة الأولى للربع الثالث من 1440

المحاكم المتصدرة

المحكمة العامة بالرياض 10668

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محكمة الأحوال الشخصية بالرياض 9279

المحكمة العامة في جدة 8152

محكمة الأحوال الشخصية في جدة 8041

المحكمة الجزائية بالرياض 7316

محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة 4549

المحكمة العامة بمكة المكرمة 4387

المحكمة الجزائية بجدة 3316

المحكمة التجارية بالرياض 3174

المحكمة العامة بالمدينة المنورة 2895

أكثر الأحكام صادرة عن المحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض.

أول المرافق العدلية التي باشرت العمل أمس هي محكمة التنفيذ بالرياض.