السعودية اليوم / لجنة الاستثمار بمحافظة الكامل تناقش سبل استثمار مقومات المحافظة



مكة المكرمة في 10شوال1440ه الموافق 13يونيو2019م واس

عقدت لجنة الاستثمار بمحافظة الكامل اليوم مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة سبل استثمار طريق عسفان الكامل وكذلك طريق جبل شمنصير إلى جانب استثمار قمة الجبل بالإضافة للعديد من الاسثمارات المقدمة من بلدية الكامل ورجال الأعمال كمصنع التمور والعسل وغيرها.

وتقرر خلال الاجتماع الذي عقد بمتابعة واهتمام من محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني قيام الهيئة بدراسة هذه الاستثمارات وعرضها في اجتماع آخر للمناقشة نتائج الدراسة والحلول المناسبة التي يتطلع لها أهالي المحافظة وتحقق الأهداف المرجوة وتجعل المحافظة ومراكزها هدف ووجه لكل سائح إلى جانب القضاء على أسباب الهجرة العكسية للمحافظة.

وأعرب القحطاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والكامل للمحافظة وحرصهما على تحقيق تطلعات الأهالي .

// انتهى //

22:02ت م

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