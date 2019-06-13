السعودية اليوم / رئيس وكالة الأنباء السعودية يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلغاريا



صوفيا 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019م واس

التقى معالي رئيس وكالة الأنباء

وقدم معاليه خلال اللقاء، نبذة عن المؤتمر العالمي لوكالات الأنباء في نسخته السادسة المنعقد حالياً في صوفيا، كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الإعلامي.

// انتهى //

21:29ت م

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صوفيا 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019م واسالتقى معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين في صوفيا اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن الغاصب وذلك في مقر السفارة بالعاصمة صوفيا.وقدم معاليه خلال اللقاء، نبذة عن المؤتمر العالمي لوكالات الأنباء في نسخته السادسة المنعقد حالياً في صوفيا، كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الإعلامي.// انتهى //21:29ت م0181

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