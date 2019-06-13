شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني والان مع التفاصيل



استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم بمقر السفارة بإسلام آباد، معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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