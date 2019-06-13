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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم بمقر السفارة بإسلام آباد، معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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