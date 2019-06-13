فيديو.. لحظة استهداف المدنيين بمطار أبها الدولي بصاروخ حوثي

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثّق مقطع فيديو متداول، لحظة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، لمطار أبها الدولي أمس الأربعاء.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، قد أعلن بالأمس، أن هجومًا إرهابيًا حوثيًا استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، مما أسفر عن إصابة 26 شخصًا، جميعهم مدنيون.

وقال المالكي إنه عند الساعة (02:21) من صباح أمس سقط مقذوف مُعادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمرّ من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة”.

وأوضح أن سقوط المقذوف “أدّى إلى إصابة (26) شخصًا مدنيًا على الأقل من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلان سعوديان، وتمّ نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار”.