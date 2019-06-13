رابط أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنشر “متابعات الخليج 365“، أسماء المرشحين والمرشحات، على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم قبل قليل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي قد أوضح أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت (١٠٣٢٦) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ١٤٤٠/٩/١٧هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية.

وبيّن المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق١٤٤٠/١٠/١٣هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١٠/١٦هـ خلال أوقات العمل الرسمي.

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ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي: (أسماء المرشحين)

كذلك يمكن الاطلاع على أسماء المرشحات من خلال الرابط التالي: (أسماء المرشحات).