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جلسة طارئة بمجلس الأمن لمناقشة الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيناقش في جلسة طارئة، اليوم الخميس، الوضع في الخليج في أعقاب تعرض ناقلتَي نفط لهجوم في بحر عُمان، بناء على طلب الولايات المتحدة.
يُعقد الاجتماع المغلق بعد أن تعرضت ناقلة نفط نروجية وسفينة تملكها سنغافورة للهجوم في بحر عمان، بعد شهر من الانفجارات التي ألحقت أضرارًا بثلاث ناقلات نفط وسفينة قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة البريطانية، أن الهجوم على ناقلات نفط تحمل مدنيين أمر غير مقبول.
وقالت في بيان لها: إنها مستعدة للمشاركة في أي تحقيق حول الهجوم على ناقلتي النفط.
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