الان تتابع “العمل” تطلق خدمة التسوية الودية الإلكترونية للدعاوى العمالية في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:16 م, 13 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق خدمة #التسوية_الودية الإلكترونية للدعاوى العمالية تجريبياً في الرياض. Advertisements

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