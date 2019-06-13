تعثر موقع وزارة التعليم بعد إعلان تعيين أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة

شهد موقع وزارة التعليم تعثرًا، وتسبب في منع دخول الزوار الراغبين في معاينة أسماء المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم.

وفور إعلان الوزارة عبر حسابها في “تويتر” عن تعيين أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة شهد الموقع ضغطًا من الزوار تسبب في تعطله.