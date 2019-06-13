شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تدعو 10.326 متقدماً على الوظائف التعليمية للمطابقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت (١٠٣٢٦) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المُعلنة بتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً، لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية.

وبيَّن المتحدث الرسمي، أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 13/ 10/ 1440هـ، وحتى الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ، خلال أوقات العمل الرسمي.

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وشدد العصيمي على المرشحين بضرورة الحضور في الأوقات والفترة المحددة مصطحبين معهم متطلبات المطابقة التالية: (أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، بالإضافة إلى كشف الدرجات، وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل، والحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوياً، أما الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة فيجب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة، وكذلك إرفاق وثيقة التدريب للتخصصات التي يُشترط لشغلها تدريب أو تطبيق ميداني).

وأكد المتحدث أن من لم يُقدِّم أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية المشار إليها خلال فترة المطابقة لدى فروع وزارة الخدمة المدنية فلن يتم النظر فيها بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ويستبعد من الترشيح للوظيفة، كما أن عدم المطابقة خلال الفترة المحددة يعتبر عدولاً عن الرغبة في الوظيفة، مشدداً على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وذكر العصيمي أن حساب وزارة التعليم أو المتحدث عبر «تويتر» سيتولى الإعلان عن المستجدات عند الحاجة إليها، مشيراً إلى أن الشواغر التي لم تشغل بمرشحين أو لم يطابق المرشح لها شروط شغلها سيتم حصرها وإعادة الإعلان عنها لاحقاً.