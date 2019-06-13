شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «مشاري» متوفى.. والتحفظ على الجثة للتحقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تحقق الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة في ملابسات العثور على طفل عمره 7 أعوام متوفى في حي الحمدانية بعد يومين من اختفائه عن منزل أسرته.

وكانت شرطة جدة تلقت بلاغا من أسرة الطفل أشارت فيه إلى اختفائه عن المنزل، إضافة إلى معاناته من مرض التوحد وعدم النطق والفهم، وفقا للبلاغ الذي تقدم به خاله، الذي ذكر بأن ابن شقيقته «مشاري السقاف» فقد من أسرته ولا يعلمون عن موقعه.

عمليات البحث عن «مشاري» استمرت يومين قبل أن يساهم فريق «ساعد» للبحث والإنقاذ في العثور على الطفل مشاري وهو متوفى، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية التي تحفظت على الجثة وفتحت ملف التحقيق في القضية.