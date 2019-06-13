شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تطلب مرئيات العموم بشأن «اللائحة المُحدَّثة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الخميس)، عن طلبها لمرئيات العموم حول اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات المحدثة، وذلك انطلاقاً من دورها في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يكفل حماية الصالح العام ومصالح المستخدمين، سعياً لمواكبة التطورات المتسارعة التي يمر بها القطاع وتعزيز البيئة التنظيمية فيه.

وأوضحت الهيئة أن تحديثات اللائحة تضمنت مختلف الأحكام المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك الأحكام الخاصة بإصدار التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات والخاصة بالطيف الترددي والتفتيش على مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المستخدم ومُقدِّم الخدمة بما يضمن حماية مصالح الطرفين.

وبهدف إتاحة الفرصة للجهات المعنية والمهتمين من العموم، أتاحت الهيئة نسخةً من اللائحة المحدثة على موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa)، ودعت العموم للاطلاع عليها وتقديم الملاحظات والمرئيات المقترحة، مع ضرورة تضمين كافة البيانات والتحليلات والدراسات الداعمة، وذلك عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعدٍ أقصاه يوم الاثنين 4/12/1440هـ الموافق 5/8/2019م.