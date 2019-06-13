شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غرف عمليات و400 كاميرا لحفظ أمن «موسم جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22

كشفت اللجنة المنظمة لموسم جدة عن تأسيس مركز قيادة وسيطرة لإدارة الفعاليات تشارك به كافة الجهات المعنية، حيث عملت على تأسيس 5 غرف عمليات في مواقع الاحتفالات، وأكدت وجود أكثر من 400 كاميرا لمتابعة الحالة الأمنية وكافة الخدمات المُقدمة للزوار.

وعقدت اللجنة المنظمة لموسم جدة مؤتمراً صحفياً قدَّمت خلاله الإيجاز الإعلامي الخاص بخطة إدارة مرور جدة خلال فترة الموسم، وأعلن المقدم بدر السهيمي ‏من إدارة مرور جدة عن وجود 60 حافلة للنقل العام إلى مواقع الفعاليات في 3 مجمعات تجارية هي عزيز مول ومجمع العرب والردسي مول، تعمل على نقل الزوار إلى مواقع الفعاليات، فيما تقوم 60 - 80 حافلة بالنقل الترددي بين مواقع الفعاليات.

وشدد السهيمي على أن الخطة تهدف لدعم نجاح موسم جدة وإخراجه بالشكل الأمثل الذي يُرضى عنه أهالي جدة ويرتقي لتطلعات زوارها، خصوصاً مع الإقبال الذي فاق التوقعات على كافة وجهات الموسم، وذلك بالتعاون مع اللجنة المنظمة لموسم جدة.

وأوضح المقدم بدر السهيمي، أن الخطة المرورية الجديدة ستضمن انسيابية حركة الطرق وضمان الوصول السهل للجميع إلى كافة الفعاليات والمناسبات التي تشهدها عروس البحر الأحمر حتى يوم 15 ذو القعدة الموافق 18 يوليو القادم في مختلف الوجهات الرئيسية الخمس، وهي مدينة الملك عبدالله الرياضية، وأبحر، والواجهة البحرية، والحمراء، وجدة التاريخية.

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وأكد السهيمي أن الخطة ستضمن أن تظل الطرق إلى الوجهات الرئيسية الخمس وحولها سالكة ومفتوحة، وكذلك من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مشيراً إلى أن الطرق من وإلى الوجهات شهدت تحويلات بسيطة لضمان الانسيابية الكاملة، أما في كورنيش الواجهة البحرية، فسيتم إغلاق الطريق القادم من الشمال طوال فترة موسم جدة، وسيتم تخصيصه للمشاة والحافلات الترددية فقط، بينما سيظل الطريق القادم من الجنوب مفتوحاً أمام كافة المركبات.

وضمن الخطة الجديدة، تم تخصيص مواقف كافية للسيارات، ففي مدينة الملك عبدالله الرياضية تم تخصيص مواقف تستوعب أكثر من 12,500 سيارة داخل المدينة الرياضية، وفي أبحر تم تخصيص مواقف لقرابة 3,800 سيارة في جنوب منطقة الفعاليات، وفي الواجهة البحرية تم تخصيص مواقف لأكثر من 8,500 سيارة في شمال وجنوب منطقة الفعاليات المغلقة، وفي الحمراء تم تطوير المساحات المتاحة على طريق الأندلس النازل لتستوعب أكثر من 2,000 سيارة، وفي جدة التاريخية تمت الاستعانة بالمساحات المتاحة جنوب ميدان البيعة لتستوعب ما يزيد على 10,000 سيارة.

هذا، وستتولى الحافلات الترددية نقل الزوار من المراكز التجارية إلى مناطق الفعاليات التي يرغبون بالذهاب إليها في أيٍ من الوجهات الخمس، حيث تم تمييز كل حافلة بالوجهة الأولى والنهائية لمسارها، وتنطلق من مول العرب الحافلات المتجهة إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية وأبحر، فيما تنطلق من السلام مول الحافلات المتجهة إلى الواجهة البحرية وجدة التاريخية، ومن الرد سي مول تنطلق الحافلات المتجهة إلى الواجهة البحرية، في حين لا تحتاج الحمراء إلى حافلات، حيث يمكن الوصول إليها بالسيارات الخاصة بسهولة.

ودعا المقدم السهيمي زوار موسم جدة وكافة المعنيين إلى التعاون مع رجال المرور واتباع إرشادات المنظمين من أجل الحصول على أعلى مستويات التنظيم، ومنح مدينة جدة المكانة السياحية التي تستحقها وتليق بها، كما دعا سكان الأحياء المجاورة لمناطق الفعاليات إلى اتباع الإرشادات المعطاة لهم، والتي تضمن راحتهم وسهولة وصولهم من وإلى منازلهم.

وذكر أن اللجنة المنظمة لموسم جدة مستمرة في التواصل مع الجمهور ومساعدتهم في مختلف الأوقات عبر الرسائل النصية القصيرة لتوعيتهم بكل ما يستجد، بالإضافة إلى خدمة المرور عبر الواتس أب على الرقم 0544388188، أو خدمة الواتس اب الخاصة بموسم جدة على الرقم 0122605039، وكذلك عبر حساب المرور السعودي، وحساب موسم جدة عبر «تويتر».