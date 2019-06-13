مبادرة لتحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية للتمريض المهني في الرياض مبادرة (نسب التمريض) لسلامة المريض، وذلك بهدف تحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني، إضافة إلى سلامة طاقم التمريض لانعكاس هذه النسب على السلامة لدى كل الأطراف.

وأوضح مدير المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي أن عددا من الدراسات أثبتت الأهمية القصوى لنسب التمريض، وارتباطها ارتباطا وثيقا بمبدأ سلامة المرضى الذي يعد هدفا وطنيا رئيسا في المملكة والعالم أجمع.

Advertisements

وأضاف أن نسب التمريض هي أحد العوامل المهمة لسلامة المرضى، حيث كلما زاد عدد المرضى أمام مقدم خدمة التمريض وتم تجاوز النسب المقترحة في هذه المبادرة، فإن ذلك قد يؤثر سلبا ليس فقط على سلامة المريض بل على طاقم التمريض نفسه، من ناحية السلامة علاوة على نسبة الرضا لديهم أثناء أداء عملهم.

وبين أن مبادرة نسب التمريض لسلامة المريض تهدف إلى تحسين سلامة المرضى على الصعيد الوطني، من خلال التعاون المثمر مع القطاعات ذات العلاقة التي كانت تعمل على هذه المبادرة على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة.

يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد الجهة الحكومية المهتمة بثقافة سلامة المرضى وممارستها على المستوى الوطني، ويقدم جهوده عبر تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والمبادرات وورش العمل والتدريب بما يطور من ثقافة سلامة المرضى لدى الممارسين الصحيين والمجتمع.