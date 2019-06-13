مهرجان للغوص السياحي في شرم ينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع في الفترة من 14 إلى 17 يونيو الحالي مهرجان «الغوص السياحي» بقصر المصمك في شرم ينبع.

وتشمل فعاليات المهرجان التي تبدأ من الخامسة عصرا حتى 12 منتصف الليل، مسرح البحر والأمسيات الفنية ومعارض متخصصة بالغوص، وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، إلى جانب برنامج اكتشف الأعماق، والغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق، وفعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة «أيونا»، وورشة عمل لتصوير الأعماق.

وأوضح محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد السحيمي، أن المهرجان بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص يهدف إلى التسويق لينبع كعاصمة للغوص، وإيجاد أكبر تجمع تحت الماء للغواصين.

وبين أن الفعالية تعد أول مهرجان يعنى بالغوص بالمحافظة التي تزخر بعدد من مواقع الغوص المميزة على مستوى العالم كميزة نسبية تتفرد بها مياه البحر الأحمر خاصة ينبع، مبينا أن القائمين على المهرجان يعملون على تمكين الغواصين من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به.

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يذكر أن إقامة المهرجان يدعم السياحة كرافد مهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

منطقة الشرم:

تمتاز باعتدال المناخ وبيئتها الجميلة

يقصدها السياح من داخل وخارج المملكة

تتيح ممارسة رياضة الغوص واكتشاف أعماق البحر