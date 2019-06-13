بدء التسجيل ببرنامج نادي الزهور في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران ممثلة بالقسم النسائي، عن بدء التسجيل في برنامج «نادي الزهور والبراعم الصيفي» للفتيات من طالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وذلك في مقر اللجنة بحي المخيم. وأوضحت اللجنة أن البرنامج الذي يبدأ في 20 شوال الحالي يشتمل على دورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وتصحيح الإملاء وتحسين الخط، إلى جانب مسابقات تعليمية وترفيهية، حيث تأتي الفعالية ضمن برامج اللجنة خلال العطلة الصيفية.



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