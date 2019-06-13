السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رفض النجم الألماني ليروي ساني، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن خاض آخر مبارياته لهذا الموسم مع منتخب بلاده، الكشف عن قراره بشأن مستقبله قبل أن يبدأ عطلته الصيفية.
وقال ساني «23 عاما» عقب فوزه مع المنتخب الألماني 8/ 0 على أندورا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 «الآن سأبدأ عطلتي، الأمور الأخرى ستتضح في وقتها».
كانت هذه تفاصيل خبر ساني يرفض الإفصاح عن مصيره مع السيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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