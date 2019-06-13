المنتخب الإيطالي يستعيد بريقه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ لاعبو المنتخب الإيطالي لكرة القدم التحضير للاستمتاع بفترة الإجازة، بعد أن استعرض الفريق استمرار تطوره واستعادة توازنه وبريقه، وذلك في أعقاب فترة مخيبة للآمال واجهها في وقت سابق.

وحول المنتخب الإيطالي تأخره بهدف إلى الفوز 2 /‏ 1 على منتخب البوسنة والهرسك، الذي يشكل واحدا من أقوى منافسيه في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وواجه منافسة قوية في المباراة التي أقيمت في تورينو، لكنه حقق الفوز ليواصل حصد العلامة الكاملة ويحافظ على صدارة المجموعة العاشرة.

ويخوض المنتخب الإيطالي مباراته المقبلة في التصفيات في سبتمبر، حيث يحل ضيفا على منتخب أرمينيا.