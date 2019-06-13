تزايد حوادث سيارات الشرطة والإسعاف بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فورتسبورج (ألمانيا)

تزايدت حوادث سيارات الشرطة والإسعاف خلال مهامها الرسمية في عمليات الإنقاذ والمساعدة في ألمانيا.

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وقالت الشركة الألمانية للتأمين القانوني إن الفترة بين 2015 و2017 شهدت نحو 470 حادثا أثناء مهام رسمية للشرطة والإسعاف، مبينة أنه مقارنة بالمهام الأخرى فإن خطر تعرض هذه السيارات لحادث مميت يزداد أربع مرات عنه لدى السيارات العادية، وكذلك يزداد خطر وقوع إصابات ثماني مرات عن السيارات الأخرى.

ورجح خبراء أن هناك تزايدا في وتيرة وقوع حوادث للسيارات الرسمية، وذلك في ضوء تزايد الكثافة المرورية وتزايد عدد المهام الرسمية.

وتسعى المنظمات المعنية لاتقاء مثل هذه الحوادث من خلال تدريبات السلامة، حيث تدعو هذه المنظمات لتدريب المشاركين في المهام الرسمية على عدم تجاوز السيارات الأخرى من ناحية اليمين، وعلى خفض سرعة سياراتهم بشكل كاف قبل الاقتراب من الإشارات المرورية.