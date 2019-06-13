إعصار فايو يعبر سواحل جوجارات الهندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ـ جوجارات عبر إعصار «فايو» القوي سواحل ولاية جوجارات الهندية صباح أمس، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الهندية. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن الهيئة قولها، إن سرعة الرياح التي وصلت إلى ما بين 145 و155 كلم في الساعة، ربما ترتفع إلى 170 كلم في الساعة، وقت وصولها لليابسة. ووجهت نصائح للصيادين بعدم المغامرة والاقتراب من سواحل ولايات كيرالا وكارناتاكا وماهاراشترا وجوجارات ومنطقة «لاكشادويب».



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