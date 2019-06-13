أوبر تقدم خدمات التاكسي الطائر بأستراليا 2023

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة «أوبر» أنها تعتزم بدء تقديم خدمات «التاكسي الطائر الكهربائي» في مدينة ملبورن الأسترالية بدءا من 2023. وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء، إنها ستقوم برحلات تجريبية في المدينة العام المقبل. وستنضم ملبورن بذلك إلى مدينتي دالاس ولوس أنجليس الأمريكيتين في تقديم تلك الخدمات.

وتشمل منظومة التاكسي الجوي نماذج لمركبات نقل حسب الطلب معتمدة على تقنيات التعلم الآلي، مع محاكاة إدارة الملاحة الجوية عالية الكثافة على ارتفاعات منخفضة، حسب قناة الحرة الأمريكية.