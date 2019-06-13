السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
أعلنت شركة «أوبر» أنها تعتزم بدء تقديم خدمات «التاكسي الطائر الكهربائي» في مدينة ملبورن الأسترالية بدءا من 2023. وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء، إنها ستقوم برحلات تجريبية في المدينة العام المقبل. وستنضم ملبورن بذلك إلى مدينتي دالاس ولوس أنجليس الأمريكيتين في تقديم تلك الخدمات.
وتشمل منظومة التاكسي الجوي نماذج لمركبات نقل حسب الطلب معتمدة على تقنيات التعلم الآلي، مع محاكاة إدارة الملاحة الجوية عالية الكثافة على ارتفاعات منخفضة، حسب قناة الحرة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر أوبر تقدم خدمات التاكسي الطائر بأستراليا 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.