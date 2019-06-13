3 وزراء عرب: الوضع في ليبيا خطير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تونس أعرب وزراء خارجية كل من تونس ومصر والجزائر عن قلقهم وانشغالهم البالغين من خطورة الوضع الحالي في ليبيا. وأكدوا في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري السابع لـ «المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا»، الذي انعقد أمس الأول بالعاصمة تونس التزامهم بالعمل معا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار. ووجه الوزراء الثلاثة نداء لهذه الأطراف لتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المعاناة ومراعاة المصلحة الوطنية العليا لليبيا، مطالبين إياها بإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي - ليبي شامل. كما أكدوا أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي.



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