رئاسة الحرمين تتأهب لخدمة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، استعداد الرئاسة التام لاستقبال موسم الحج لهذا العام، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.
ونوه بما يجده الحرمان الشريفان من اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لنجاح خطط سير العمل والخدمات التي تقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وهنأ السديس منسوبات الأقسام النسائية بالمسجد النبوي والمسجد الحرام ومكتبة الحرم المكي، عبر اتصال مرئي من مكتبه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بعيد الفطر المبارك ونجاح موسم العمرة والزيارة، بصورة خاصة ومتميزة في الأقسام النسائية.
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