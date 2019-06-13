جامعة الملك خالد تطلق مدرسة صيفية دولية في الرياضيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

تطلق جامعة الملك خالد، ممثلة في قسم الرياضيات بكلية العلوم، بعد غد فعاليات المدرسة الصيفية الدولية، بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين من مختلف دول العالم، وتستمر حتى 20 شوال الحالي، وذلك في مبنى المدرجات المركزية في المدينة الجامعية بأبها.

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وأوضح عميد كلية العلوم الدكتور علي الشاطي أن الكلية ممثلة في قسم الرياضيات حرصت على إقامة وتنظيم هذه الفعالية العلمية العالمية خلال فترة الصيف، لتجعل ما تتمتع به مدينة أبها ميدانا رائعا لزيادة المعرفة الأكاديمية في تخصصات الرياضيات المختلفة، مؤكدا أنه سيتم استضافة عدد من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، وبحضور طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها.

وقال عضو هيئة التدريس بقسم الرياضيات رئيس اللجنة العلمية للمدرسة الصيفية الدكتور علي الخالدي أن فكرة إقامة المدرسة الصيفية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة في مجال الرياضيات، مؤكدا أن المدرسة سوف تعقد بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة أبرزها جامعتا «السوربون» و»روما» بمشاركة متحدثين بارزين من دول مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات السعودية.

ولفت الخالدي إلى أن الفئة المستهدفة من إقامة هذا الحدث تشمل أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، حيث تشكل المدرسة بيئة مناسبة لمناقشة وطرح الأفكار البحثية، مما يسهم في تطور الحركة العلمية، كما تهدف المدرسة إلى عقد شراكات بحثية مع باحثين متميزين من دول العالم، مشيرا إلى أن المجالات التي ستتناولها المدرسة الصيفية تضم نظرية الأعداد، والهندسة التفاضلية، والأنظمة الديناميكية.