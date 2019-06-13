وظائف بالمرتبتين السادسة والرابعة في «المظالم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، بمقر الديوان ومحاكمه في مقرات (الرياض - جدة - المدينة المنورة - الدمام - سكاكا - أبها - مكة المكرمة - الأحساء - نجران - حائل) على المرتبتين السادسة والرابعة، وترغب في شغلها بالتعيين عن طريق المسابقة الوظيفية.
ونوهت إلى ضرورة أن تتوفر في المتقدم شروط التعيين المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، مبينة أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف على البوابة الالكترونية لديوان المظالم، خلال الفترة من 15 إلى 17 شوال الحالي.
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