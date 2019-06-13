12 ألف زائر لمهرجان صيف بريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل استقبل مهرجان صيف بريدة 40 المقام على متنزه الملك عبدالله الوطني نحو 12 ألف زائر في اليوم الثاني من انطلاقته، والذي شهد إقبالا كثيفا من الزوار، حيث يقام على مساحة مليون و671 ألف م2، ويحتوي على مضامير للمشاة وعدد كبير من الكافيهات والمطاعم إضافة إلى إطلالته البانورامية على المدينة.

وأوضح عبدالله الحسن، أحد زوار المهرجان، أنه يقضي وأسرته ساعات طويلة في المتنزه لتنوع الفعاليات واكتمال الخدمات، وتعدد الجلسات العائلية واختلافها بين مسطحات خضراء، ورملية صحراوية، مؤكدا أن هذا المتنزه نوعي وجاذب.