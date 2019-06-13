استعادة 5 آلاف م2 من الأراضي الحكومية بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية الشعف الفرعية أمس، تعديات على أراض حكومية بلغت مساحاتها الإجمالية نحو 5 آلاف م 2 في مواقع عدة بالشعف.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه رصدت التعديات التي طالت أراض حكومية من قبل المحدثين، وطبقت الأنظمة واللوائح في حق المخالفين، فيما سلمت الأراضي لبلدية الشعف الفرعية لإكمال اللازم، مؤكدا أن أعمال الإزالة تمت بعد جولات رقابية مستمرة على المواقع التي رصدت فيها التعديات، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين على الأراضي بشكل نظامي، إذ نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين على الأراضي، وذلك بمشاركة قوة أمنية لدعم أعمال لجان الإزالة.