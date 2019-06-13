السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها
استعادت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية الشعف الفرعية أمس، تعديات على أراض حكومية بلغت مساحاتها الإجمالية نحو 5 آلاف م 2 في مواقع عدة بالشعف.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه رصدت التعديات التي طالت أراض حكومية من قبل المحدثين، وطبقت الأنظمة واللوائح في حق المخالفين، فيما سلمت الأراضي لبلدية الشعف الفرعية لإكمال اللازم، مؤكدا أن أعمال الإزالة تمت بعد جولات رقابية مستمرة على المواقع التي رصدت فيها التعديات، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين على الأراضي بشكل نظامي، إذ نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين على الأراضي، وذلك بمشاركة قوة أمنية لدعم أعمال لجان الإزالة.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة 5 آلاف م2 من الأراضي الحكومية بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.