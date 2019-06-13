إهداء الرئيس الإيطالي بشتا حساويا بمؤتمر المدن المبدعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل على هامش حفل افتتاح المؤتمر الـ13 لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة المنعقد في مدينة فبريانو الإيطالية في 2 يونيو الحالي، قدم رئيس وفد الأحساء المبدعة، المهندس عادل الملحم هدية تذكارية إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، عبارة عن بشت حساوي، باعتبار البشت أحد أهم الحرف اليدوية وأميزها على مستوى العالم، حيث حافظت الأحساء على صناعة وإنتاج البشوت الفاخرة منذ مئات السنين، لتظل اليوم مصدر فخر واعتزاز لمنتوج الحرف اليدوية، ورمزا للإبداع العالمي.

وأكد الملحم أن الأحساء حرصت على تحقيق رسومات الأهداف في المحافظة على الإبداع في الحرف اليدوية والفنون الشعبية على المستوى المحلي، عبر عدد من المشاريع والبرامج، التي عملت على استدامة الإبداع، ولفت انتباه الجمهور بكل شرائحه من خلال التركيز على أهمية الثقافة في تشكيل مدن المستقبل ودورها في التنمية الحضرية المستدامة، مما أعطى الأحساء مكتسبات حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهي عضوية شبكة المدن المبدعة في 2015، وتسجيل واحة الأحساء كموقع تراث عالمي 2018، إضافة إلى اختيارها كعاصمة للسياحة العربية لعام 2019.

وضم المؤتمر 180 مدينة من 72 دولة بحضور مميز للأحساء المبدعة، حيث تشارك بمعرض خاص للحرف اليدوية والفنون الشعبية، في المعرض المصاحب للاجتماع، بمقر متحف الورق بمدينة فبريانو.

وتضمن حفل الافتتاح كلمات لممثل اليونسكو وعمدة مدينة فبريانو، واختتمت بكلمة للرئيس الإيطالي، الذي قال «إن المواجهة والحوار الثقافي والتبادل المعرفي إثراء متبادل في المجتمع الدولي، مما يعود بالفائدة على الجميع»، تلاها منتدى يضم عمداء المدن المبدعة، لتقديم تصوراتهم وأفكارهم حيال أهمية إدماج الثقافة والإبداع كمحركين مهمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المعدة من الأمم المتحدة.